Vasco Rossi, online il teaser del video di ‘Siamo qui’

Sui propri canali social ufficiali Vasco Rossi ha reso disponibile un teaser del video di “Siamo qui”, secondo singolo e title track del nuovo album dell’artista emiliano, che raggiungerà il mercato il prossimo 12 ottobre.

La clip è stata diretta da Pepsy Romanoff, all’anagrafe Giuseppe Romano, regista di fiducia di Rossi - già chiamato a coordinare la realizzazione di “Vasco Modena Park - Il film” del 2017 e “Vasco Non Stop Live 018+019” del 2019 - noto anche per le collaborazioni con esponenti di spicco della scena urban nazionale come Sfera Ebbasta e Salmo: alle riprese ha preso parte anche Alice Pagani, attrice ascolana - classe 1998 - già nota per aver interpretato il personaggio di Ludovica Storti nella serie televisiva “Baby” e fresca della pubblicazione del suo romanzo di debutto, “Ophelia”.

“E’ un album ‘in direzione ostinata e contraria’”, ha spiegato lo stesso Rossi a proposito della sua nuova fatica in studio durante l’incontro con la stampa tenuto lo scorso 13 ottobre a Milano: “È suonato con strumenti veri, come non se ne sentono oggi: ci sono produzioni anche interessanti, ma non suonate. Ad un certo punto volevo anche usare l’autotune, ma mi hanno detto che non potevo, perché sono troppo intonato. Sento tutti questi nuovi cantanti con delle vocine da bambini: ma servono queste vocine per piacere alle donne?”.

Vasco Rossi tornerà sul palco il prossimo 20 maggio alla Trentino Music Arena di Trento: la tranche di appuntamenti dal vivo per l’estate 2022 della voce di “Bollicine”, dopo la data inaugurale, proseguirà alla volta di Milano (24 maggio), Imola (28), Firenze (3 giugno), Napoli (7), Roma (al Circo Massimo, l’11 e il 12 giugno), Messina (17), Bari (22) e Ancona (26), per concludersi il 30 giugno a Torino.