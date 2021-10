Vince Neil (Motley Crue) in ospedale dopo una caduta dal palco

Il cantante dei Motley Crue Vince Neil si è procurato la frattura di alcune costole cadendo dal palco durante una sua esibizione da solista al festival Monsters on the Mountain a Pigeon Forge, nel Tennessee: durante l’esecuzione di "Don't Go Away Mad (Just Go Away)" - singolo del 1989 originariamente inserito dalla band losangelina nell’album “Dr. Feelgood” - l’artista, mentre incitava la folla, ha messo un piede in fallo rovinando ai piedi del palcoscenico.

“Vince si è rotto le costole nella caduta”, ha subito riferito al pubblico il bassista Dana Strum: “Non riesce a respirare, e dovrà fare ricorso ai medici”. Secondo quanto riferito dalla CNN, sarebbe stato lo stesso Strum a convincere Neil a interrompere l’esibizione, conclusa con una cover dei Led Zeppelin e una versione - cantata in coro dal pubblico, data l’assenza del frontman, al quale stavano venendo prestati i primi soccorsi nel backstage - “Live Wire”, singolo di debutto dei Motley Crue inserito nel primo album della formazione, “Too Fast for Love” del 1981.

Secondo TMZ, l’artista - ricoverato in un vicino ospedale - sarebbe vigile e in buone condizioni.

I Motley Crue faranno partire il prossimo 16 giugno da Atlanta, negli Stati Uniti, il loro tour congiunto con Def Leppard, Poison e Joan Jett: la serie di eventi, che riguarderà i soli Stati Uniti, terminerà il 7 settembre successivo a San Francisco.