David Bowie: altre due canzoni dall'album "perduto" del 2001

Ancora due anticipazioni dall'album "perduto" di David Bowie che arriverà finalmente nei negozi il prossimo 26 novembre. Gli eredi della compianta rockstar britannica hanno condiviso in rete due brani finora mai pubblicati ufficialmente, contenuti in "Toy", questo il titolo del disco che Bowie incise nel 2001 e che poi non fece uscire: si tratta di "Karma man" e "Silly boy blue".

Entrambi i brani, sebbene mai pubblicati ufficialmente in queste versioni, sono noti ai fan di vecchia data della voce di "Starman": risalgono agli esordi di Bowie ("Silly boy blue" è del 1967, "Karma Man" del 1968), che li incise prima di raggiungere il grande successo e poi, tra il 2000 e il 2001, si decise a reincidere. Potete ascoltare le versioni di vent'anni fa proprio qui sotto:

"Toy", l'album "perduto", sarà incluso nel cofanetto "David Bowie Five: Brilliant Adventure", ennesima uscita postuma del fu Duca Bianco, che arriverà nei negozi il 26 novembre.