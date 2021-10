Hanno scongelato Michael Bublè

Con i primi freddi, ecco che arriva la sua voce a scaldarci. Sì: oggi, 15 ottobre, hanno ufficialmente scongelato Michael Bublé. Il 46enne crooner canadese, considerato l'erede di Frank Sinatra, Bing Crosby e Tony Bennett, torna con una nuova versione di "Let it snow", la celebre canzone natalizia scritta dal paroliere Sammy Cahn e dal compositore Jule Styne nel 1945, originariamente interpretata da Vaughn Monroe ma poi resa celebre - e portata in classifica - da, tra gli altri, gli stessi Frank Sinatra e Bing Crosby e Dean Martin.

Michael Bublé la interpretò nel 2003 per l'Ep natalizio "Let it snow!", pubblicato dopo i primissimi successi. Ora la voce di "Home" ha inciso un'altra versione della canzone: lo ha fatto tra le pareti dei leggendari Abbey Road Studios, insieme all'orchestra della BBC, la principale emittente radiotelevisiva britannica, all'inizio di quest'anno. E ora ha pubblicato il videoclip ufficiale della nuova versione del brano:

Oltre 80 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Michael Bublé è discograficamente fermo all'album "Love" del 2018.