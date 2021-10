Coldplay: "L'Italia? Torneremo in tour appena sarà possibile"

L'Italia non fa attualmente parte dell'itinerario del tour del 2022 in supporto al loro nuovo album, "Music of the spheres", uscito oggi. Ma all'indomani dell'annuncio della tournée, la prima da quando la band aveva deciso di prendersi uno stop dai live in attesa di trovare un modo per fare concerti eco-sostenibili (era il 2019, l'anno di "Everyday life"), i Coldplay lasciano intendere che la serie di concerti potrebbe essere prolungata oltre il 10 settembre 2022, data questa che al momento rappresenta l'ultima del calendario (in programma a Rio de Janeiro, in Brasile).

In un'intervista concessa oggi ai microfoni di RTL 102.5, Chris Martin e soci hanno spiegato ai fan italiani:

L’Italia non fa parte del tour… per il momento. Per noi l’Italia è un paese fondamentale ma dobbiamo fare le cose poco per volta. Ovviamente saremo lì appena sarà possibile, per noi è come essere in paradiso.

L'ultimo passaggio della band di "Viva la vida" in Italia risale al 2017: quell'anno i Coldplay tennero due concerti in Italia, entrambi allo Stadio San Siro di Milano (il 3 e 4 luglio), per presentare dal vivo l'album "A head full of dreams", uscito un anno e mezzo prima.

In una recente intervista concessa a Absolute Radio, il frontman della band ha fissato la data del ritiro dalle scene discografiche dei Coldplay: altri tre album ("Music of the spheres" è il nono della loro carriera), poi lo stop.