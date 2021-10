Vasco Rossi, è uscito il nuovo singolo "Siamo Qui"

Il titolo del nuovo album firmato Vasco Rossi, in uscita il 12 novembre, sarebbe dovuto essere "Siamo qui, pieni di guai", i guai "dell’essere gettati in questo mondo", come ha spiegato lo stesso rocker alla conferenza stampa di Milano. Si intitola invece solo "Siamo qui", così come il singolo manifesto omonimo che si può ascoltare oggi. I guai però restano e l'artista confessa di sentirsi "deluso": "Doveva andare in un altro modo, secondo me" e aggiunge: "Questo non è il migliore dei mondi possibili, ma è il mondo che c'è e dobbiamo combattere, vivere, imparare dagli errori e non aver paura di sbagliare". Leggi qui la nostra intervista.