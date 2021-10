Rebel, per gli auricolari true wireless House of Marley punta su sostenibilità e semplicità

Il mercato degli auricolari "true wireless" è parecchio affollato, con prodotti che spesso replicano (male) i modelli di marchi molto noti. Così fa piacere vedere un prodotto che si distingue per stile e filosofia, suonando bene. Parliamo degli auricolari True Wireless Rebel di House of Marley, che applica a questo segmento il suo approccio eco-consapevole, derivato dalla collaborazione con il nipote di Bob Marley, il cantautore giamaicano Skip Marley. La casa di produzione audio fondata nel 2010 è ufficialmente laegata alla legacy del re del reggae.

Spiega Skip Marley:

La House of Marley si distingue dalla concorrenza, non segue la folla e invece persegue la sua strada. E' importantissimo per me che utilizzi materiali sostenibili derivanti dalla Terra, ed è il motivo per il quale adoro i Rebel. Ho lavorato ad un nuovo progetto e i Rebel ne sono stati una parte enorme, aiutandomi a perfezionare il suono del mio nuovo album - consentendomi di essere un Rebel with a cause”

Il design e la filosofia

Le Rebel sono le nuove arrivate in una famiglia che comprende diversi modelli, dalle Champion alle Liberate Air alle Redemption ANC. Ma si distinguono dalle sorelle per scelta e design: sono cuffie "a stilo" (con la gambetta, per intenderci), disponibili in bianco e nero, ma sempre con la "signature" di una parte esterna in bambù. I prodotti House of Marley sono riconoscibili fin da subito per la presenza di questo legno chiaro: il materiale è scelto per la sua sostenibiltà - è una pianta a veloce ricrescita naturale; il resto del case è in plastica rigorosamente riciclata, leggera e decisamente piacevole al tatto.

Il case è molto leggero, con lucine per la batteria della carica: 8 ore di playback che arrivano fino a 30 ore complessive con la custodia. Sul fondo presa Usb-c (ma supportano anche la ricarica wireless) per e un tasto per il primo pairing (che poi diventa automatico con l'ultimo device). Il tutto è diminuito in dimensioni: rispetto alle Redemption ANC del medesimo produttore, questi earbuds sono il 24% più piccoli.

Le Rebel vengono fornite con gommini adattatori per l'orecchio (nella scatola sono infilati in un filo di cotone, un tocco di pregio invece della consueta scatolina di plastica). Il design le rende più equilbrate e stabili nell'orecchio, una volta trovato il gommino giusto. Sono stabili anche durante l'attività sportiva (e certificate cone resistenti all'acqua ed al sudore)

In generale, e come gli altri oggetti di casa HoM, la scelta etica dei materiali anche una piacevolezza estetica che li distingue subito dai prodotti "plasticosi" a cui siamo abituati.

L'uso e il suono

La parte esterna in bambù è quella che contolla le cuffie, con funzionalità touch. I controlli comprendono ovviamente play/pause (e risposta alle chiamate), ma anche un set di controlli più ampio degli altri auricolari wireless. Con il touch si contolla anche il volume (su, un tocco sull'auricolare destro/giù un tocco sull'auricolare sinistro), traccia avanti e indietro e l'equalizzazione (con due preset, uno più orientato ai bassi e uno più neutro). Quest'ultima caratteristica rende di fatto inutile la presenza di un'app (che, diciamolo, per le cuffie sono spesso inutili di per sé, con funzioni più spettacolari che efficaci).

Il suono è preciso ed equilbrato: le Rebel non calcano troppo sui bassi, ma si mantengono su una signature calda che non tralascia medi e alti. Ottima la qualità in telefonata (grazie al design a stilo, il microfono è ben posizionato e c'è un driver che permette la cancellazione del rumore dell'eco per rimuovere le interferenze di fondo e migliorare la qualità delle chiamate).

Il risultato complessivo

Decisamente buono, per la fascia: le Rebel costano 129,99€, circa la metà delle concorrenti più note e agguerite, ma hanno un suono che non sfigura e sono esteticamemte uniche, con un design tra i più belli in circolazione. La semplicità è il valore aggiunto di questi auricolari.

VOTO: 4/5

PRO: Suono equilibrato, materiali etici e di piacevole finitura, prezzo decisamente abbordabile

CONTRO: Non hanno un'app e quindi qualche funzione in meno rispetto ai concorrenti top di gamma. Ma la semplicità, per HoM, è un valore

PROVATE ASCOLTANDO: "Georgia Blue", Jason Isbell; "Music of the spheres", Coldplay, "Flop", Salmo.