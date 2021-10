Edoardo Bennato: "Il nostro rapporto con il pianeta deve cambiare"

E' stata pubblicata venerdì 8 ottobre l’edizione speciale di "La torre di Babele", uno dei dischi più iconici di Edoardo Bennato a 45 anni dalla sua pubblicazione: contiene la rimasterizzazione dei nastri originali e un disco inedito di 16 brani live del ’76 e del ’77.

Si tratta di un album importante per svariati motivi, del quale ci avrebbe fatto piacere conversare più ampiamente con l'artista: purtroppo in questi giorni non è stato possibile, a causa degli impegni della nostra redazione, organizzare un'intervista ampia ed esaustiva, che abbiamo deciso di rimandare alle prossime settimane.

Nel frattempo abbiamo chiesto a Edoardo Bennato, che ringraziamo, un suo breve scritto sull'album che ha dato il via alla sua grande notorietà e che ha posto le basi per la costruzione di una carriera artistica sempre attenta all'attualità e ai fenomeni sociali e politici contemporanei.