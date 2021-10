Coldplay, un live stream per il lancio del nuovo album

Oggi Amazon Music e i Coldplay hanno annunciato ai fan di tutto il mondo un'esibizione in esclusiva del nuovo album della band, "Music Of The Spheres", in livestream dalla Climate Pledge Arena di Seattle e diretta da Paul Dugdale. Amazon Music permetterà ai fan di godersi lo spettacolo dal vivo, a casa o sui propri dispositivi mobili, a partire dalle 19 PDT (4 ora italiana) di venerdì 22 ottobre e replicando l'esibizione alle 19 di sabato 23 ottobre.

La performance sarà il primo spettacolo della band in un'arena dopo quasi cinque anni e la prima occasione per i fan di ascoltare la loro nuova musica (leggi qui la recensione del nuovo disco) di persona appena una settimana dopo l'uscita dell'album. Gli spettatori di tutto il mondo avranno la possibilità di sintonizzarsi con Amazon Music per vivere il concerto in tempo reale sull'app Amazon Music, sul canale Twitchdi Amazon Music e su Prime Video, per tutti i clienti con o senza abbonamento Prime. Lo spettacolo celebrerà anche l'inaugurazione della Climate Pledge Arena nel cuore di Seattle.

“Everyone is an alien somewhere”, recitava la frase di un post condiviso sui social lo scorso 20 luglio dai Coldplay per annunciare il loro nuovo album, “Music of the spheres”. Proprio attorno al mondo sci-fi e al tema legato allo spazio si costruisce il concept del disco della band inglese, per cui Chris Martin pare essersi ispirato a una scena di “Guerre stellari”. Così, mentre lo scenario viene ambientato in un sistema solare immaginario chiamato “The spheres”, le canzoni di “Music of the spheres” puntano su sentimenti e sonorità universali con l’intento di arrivare ovunque e a chiunque.