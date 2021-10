Ozzy Osbourne ha accolto il suo produttore con due pistole in mano

Che Ozzy Osbourne ami le armi non è una novità e a quanto pare l'ex voce dei Black Sabbath ha deciso di mostrare questa passione al produttore Andrew Watt. Watt è uno dei produttori più in ascesa degli Stati Uniti e, dopo aver lavorato a "Ordinary Man", è nuovamente in studio con Ozzy per scrivere il nuovo album.

In una recente intervista con l'emittente 95.5 Klos, Watt ha raccontato un aneddoto curioso con protagonista Ozzy: "Ozzy dipinge, è un grande pittore. Una volta sono andato a casa sua e mi sono seduto ad osservarlo. Era nel bel mezzo di un dipinto, stava usando un sacco di rosso, disegnava una manciata di cerchi mentre gli parlavo - racconta Watt - ad un certo punto mi chiede di seguirlo fuori. Prende questa grande tela e con la sua tipica camminata alla Ozzy va in giardino e la mette davanti ad un albero e mi dice di sedermi in un punto preciso".

La storia va avanti così:"Esce fuori con in mano due pistole ad aria compressa. Chiunque che ti si pari davanti con in mano due pistole lo è ma Ozzy con due pistole in mano è spaventoso. In cortile ci sono anche i cani, quindi li prendo e li metto al riparo in casa aiutato da altre persone. Inizia a sparare, l'ha fatto per tutta la pandemia, e non perde un centro. Pensate quello che volete ma spara e centra al primo colpo, tiro perfetto. Ogni singolo cerchio. E'un uomo abbastanza sorprendente".