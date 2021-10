Neil Young annuncia il nuovo album con i Crazy Horse ‘Barn’

“Ho cinque canzoni pronte per il prossimo album”, aveva fatto sapere lo scorso giugno Neil Young, lasciando intendere di essere al lavoro sul seguito di “Colorado”, l’album pubblicato dal cantautore canadese nell’ottobre del 2019 e primo disco registrato insieme ai Crazy Horse dai tempi di "Psychedelic Pill" e "Americana" del 2012. A distanza di qualche mese, attraverso il proprio sito web, il 75enne musicista ha annunciato l’uscita del nuovo disco registrato con la sua band.

Come comunicato dall’artista sul suo “Neil Young Archives”, l’album si intitolerà “Barn” e vedrà la luce il 10 dicembre. Come anticipazione del disco, Young ha reso disponibile all’ascolto per gli iscritti al sito del cantautore la canzone “Song of the seasons”, registrata presso il Le Mobile Recording Studio da lui descritta come “la più vecchia del disco, scritta in Canada circa un anno fa”.

Come riportato su “NYA”, “Barn” è stato prodotto insieme a Niko Bolas e vede impegnato Neil Young alla voce, chitarra e armonica, accompagnato da Nils Lofgren alla fisarmonica, Billy Talbot al basso e Ralph Molina alla batteria.

La notizia arriva poche settimane dopo l’arrivo sui mercati della testimonianza dello spettacolo che il cantautore tenne il 4 dicembre del 1970 alla Carnegie Hall di New York (leggi qui la nostra recensione del disco).

Ecco la tracklist di “Barn”:

1. “Song Of The Seasons”

2. “Heading West”

3. “Change Ain’t Never Gonna”

4. “Canerican”

5. “Shape Of You”

6. “They Might Be Lost”

7. “Human Race”

8. “Tumblin’ Thru The Years”

9. “Welcome Back”

10. “Don’t Forget Love”