MAMA Festival 2021, il live e l’industria musicale ripartono in presenza a Parigi

Più di 80 concerti in tre giorni distribuiti su otto locali che si affacciano su Boulevard de Clichy, tra Pigalle e Montmartre, nella capitale francese, affiancati a panel, incontri, pitch e testimonianze di addetti ai lavori. Organizzato grazie all’intervento tanto di partner istituzionali - Il Ministere de la Culture, la Région Ile de France, il Comune di Parigi, il Centra National de la Musique e JUMP – European Music Market Accelerator, il programma europeo nato con lo scopo di aiutare il settore musicale ad adattarsi alle trasformazioni di mercato a livello transnazionale - quanto privati - RiffX, Audiens - il MAMA Festival, giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione, tenutasi tra gli scorsi 13 e 15 ottobre, continua a proporsi come piattaforma intrasettoriale dedicata all’industria musicale in quello - francese, ca va sans dire - che è “il terzo maggiore mercato europeo dopo Gran Bretagna e Germania”. Con una line-up praticamente impossibile da seguire - rigorosamente in presenza - nella sua completezza (il chilometro scarso che separa le fermate di Blanche e Anvers è affollata, ogni sera, di spettacoli di ogni tipo collegati alla manifestazione), il motto di questa edizione del festival non poteva che essere “Vous retrouver, enfin”, “Ritrovarsi, finalmente”. Inevitabile, quindi, che nella sezione dedicata ai professionisti del settore uno degli incontri più affollati sia stato quello relativo alla musica dal vivo...