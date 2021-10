Enrico Ruggeri: "Achille Lauro? Il tempo è galantuomo: aspetto"

In una lunga intervista concessa al "Corriere della Sera" in occasione del Premio Tenco alla carriera che ritirerà il prossimo 21 ottobre, Enrico Ruggeri non ha mancato di dire la sua sulla nuova generazione di artisti, lanciando una frecciatina anche ad Achille Lauro. Il 64enne ex frontman dei Decibel, in attività da quasi cinquant'anni (le sue prime esperienze musicali risalgono al 1972, quando era ancora uno studente del Liceo Ginnasio Giovanni Berchet di Milano e durante gli anni della contestazione studentesca iniziò a suonare in cantina con gli amici), ha osservato:

Gli artisti vanno giudicati in 30-40 anni, altrimenti si prendono delle cantonate enormi. Oggi tendiamo a confondere l'idea con la trovata. L'idea è una cosa che stupisce. La trovata è effimera. Se adesso vado in Corso Garibaldi a recitare una poesia ha un senso. Se ci vado a cavallo vestito da Napoleone a recitare la stessa poesia, questa passerà in secondo piano e avrà una valenza mediatica diversa. Il mascheramento è una trovata, la poesia è un'idea.

A distinguere mascheramento e poesia, spiega Ruggeri, "ci pensa il tempo":

È galantuoso. Vedo Achille Lauro e aspetto.

Magnanimo è stato invece con i Maneskin, die quali ha detto: