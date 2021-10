USA, allentate le restrizioni anti-Covid ai festival Coachella e Stagecoach

Goldenvoice, controllata di A&G Live che organizza festival di alto profilo come il popolarissimo Coachella di Indio, in California, e lo Stagecoach, aprirà i cancelli delle proprie rassegna anche al pubblico non vaccinato: l’accesso alle prossime edizioni delle manifestazione sarà accordato a chiunque presenti, all’ingresso, l’esito negativo di un tampone effettuato al massimo 72 ore prima dell’evento.