Vasco sui Maneskin: "Un po' merito mio se hanno vinto Sanremo"

Gli ha dato la sua benedizione. Lo ha fatto durante il Festival di Sanremo 2021, lo scorso marzo, quando postò su Instagram foto e video dell'esibizione all'Ariston della band, che poi spopolò al televoto battendo pure Fedez. Ora Vasco torna a parlare dei Maneskin. A margine della conferenza stampa di presentazione di "Siamo qui", il nuovo singolo che esce domani e che dà il titolo al nuovo album nei negozi dal 12 novembre (a distanza di sette anni dall'ultimo, "Sono innocente"), il rocker di Zocca, a una domanda su una possibile collaborazione con Damiano David e soci, ha risposto:

Se bolle in pentola qualcosa? No. Però li ho supportati. Ma mi piacciono molto. Mi sembra di rivedere me agli esordi: stessa potenza.