Stage11, oltre 5 milioni di euro in finanziamenti e collaborazioni con David Guetta, Snoop Dogg e altri

Stage11, società francese con quartier generale a Parigi specializzata nella produzione di esperienze digitali immersive, ha annunciato di aver raccolto 5 milioni di euro in finanziamenti grazie a una cordata capitanata da Otium Capital, venture capital europea sostenuta dallo stesso fondatore e ceo di Stage11, Jonathan Belolo, anche coproprietario dell’etichetta Scorpio Music. I fondi raccolti saranno impiegati - ha fatto sapere l’azienda - per assumere nuovo personale, instaurare partnership strategiche con artisti e brand e, soprattutto, proseguire “il viaggio per reimmaginare la musica per il metaverso”.