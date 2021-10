Ultimo ha annunciato il nuovo singolo "Niente"

Esce venerdì 15 ottobre il nuovo singolo di Ultimo, “Niente”, anticipazione del nuovo progetto discografico dell'artista, “Solo”, in uscita il 22 ottobre. "'Niente' è un brano tagliente, in cui il cantante esprime tutta la sua rabbia e le sue emozioni. È la fine tormentata e apatica di una lunga storia d'amore, che, come sempre, poi fa riflettere anche su altro. Un sentimento che si affievolisce fino a svanire. Un flusso di pensieri che culmina con la frase manifesto "Io sono le mie canzoni", con cui l'artista sottolinea sempre di più la sua identità di cantautore", questo è quello che si legge nella nota stampa.

Il nuovo progetto discografico “Solo”, di cui “Niente” è un'anticipazione, segna il ritorno di Ultimo a due anni e mezzo dall’album precedente, durante i quali il cantautore ha collezionato 44 dischi di platino, 17 dischi d'oro ed il primato di artista italiano più giovane di sempre ad esibirsi in uno stadio (“La favola”, Stadio Olimpico, 4 luglio 2019). "Si tratta di un album introspettivo, che mette al centro l'essere umano", così lo ha anticipato l'artista.