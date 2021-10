Vasco Rossi: "Le destre creano odio per avere consensi"

In Italia "c’è una destra molto estremista. Per me è giusto che ci sia la destra ma non deve essere pericolosa come quella che sembra ci sia all’orizzonte. C’è un continuo seminare odio e divisione". Lo ha detto Vasco Rossi, durante una conferenza stampa a Milano per presentare il nuovo album ‘Siamo qui’, in uscita il 12 novembre prossimo. A chi gli chiedeva se si riferisse alla destra extraparlamentare o a quella parlamentare, come Fratelli d’Italia, il rocker ha replicato:

"Anche i toni di Meloni e Salvini sono toni divisivi, creano solo odio per avere dei consensi. Io faccio musica, porto gioia, faccio questo nella vita. C’è gente che soffia sul fuoco, sapete chi sono". Poi, incalzato sul fatto che qualcuno possa dirgli di ‘pensare a cantare’, invece che parlare di politica, Vasco Rossi ha osservato: "E’ quello che dicono sempre, mi dicono ‘pensa a cantare’ ma quando esprimo un’opinione lo faccio da cittadino. Io pago le tasse, le pago tutte". "Dai nuovi governanti che sull’onda di estremismi, populismi e fake news si prospettano all’orizzonte, noi non ci aspettiamo solo nuove leggi speciali ma un vero e proprio Undicesimo Comandamento" ha detto Vasco Rossi.