Deep Purple, è uscito il video del brano “7 And 7 Is”

Un nuovo video, una nuova scarica rock. A soli quindici mesi dall'uscita di “Whoosh!” (leggi qui la recensione), i Deep Purple – come vi avevamo anticipato un paio di settimane orsono - tornano con un nuovo album dal titolo “Turning to Crime”, in uscita il 26 novembre, l'album verrà anticipato dal singolo “7 And 7 Is”.

“7 And 7 Is” è una canzone scritta da Arthur Lee ed è stata pubblicata nel secondo album dei Love, “Da Capo”, nel novembre 1966. Turning To Crime” è il primo album in studio dei Deep Purple interamente composto da brani scritti e precedentemente incisi da altri artisti. La band britannica è composta da Ian Gillan (voce), Ian Paice (batteria), Don Airey (tastiere), Roger Glover (basso) e Steve Morse (chitarra). Oltre al video trovate anche la tracklist del disco. .

Turning To Crime tracklist:

1. 7 And 7 Is

2. Rockin' Pneumonia And The Boogie Woogie Flu

3. Oh Well

4. Jenny Take A Ride!

5. Watching The River Flow

6. Let The Good Times Roll

7. Dixie Chicken

8. Shapes Of Things

9. The Battle Of New Orleans

10.

Lucifer.

11. White Room

12. Caught In The Act (Medley)