USA, nel primo semestre 2021 ricavi da latin music su del 37%

La Recording Industry Association of America ha reso noti i dati registrati dal mercato musicale latin nella prima metà dell’anno in corso: tra i passati mesi di gennaio e giugno, nei soli Stati Uniti, la musica latina ha generato entrate per 407 milioni di dollari, con un incremento su base annua pari a 37 punti percentuali, dieci in più di quelli fatti segnare dal mercato nel suo complesso.