Podcast, nasce il network italiano Voisland

Vois, società nata nel 2020 dalla start-up (fondata nel 2017) ForTune, ha lanciato Voisland, network italiano dedicato ai podcast: il progetto, che “l’obiettivo di aiutare i creator a realizzare contenuti di qualità e creare un network per connetterli con il mondo dei brand attraverso nuove opportunità di promozione: dagli spot targettizzati agli host-read, fino all’ideazione e realizzazione di podcast ed episodi tematici creati in sinergia con le aziende”, può già contare su diversi titoli, come “Cose molto umane” e “Cose molto americane” di Gianpiero Kesten, “Daily Cogito” di Rick DuFer, “Monologato Podcast” di Filippo Ruggeri, “Storie notturne per persone libere” di Simone Repetto e “Storie di brand” di Massimo Corona.