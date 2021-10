Asia, esce il cofanetto "The Official Live Bootlegs Volume 1"

Gli Asia hanno annunciato l'uscita per il prossimo 26 novembre del cofanetto da 10 CD intitolato "The Official Live Bootlegs Volume 1". Il box è composto da cinque concerti della formazione originale. L'arco di tempo coperto va da un live a Buffalo del maggio 1982 durante il tour a supporto del primo omonimo album della band, e a Worcester, nell'agosto del 1983, facente parte del tour del secondo album "Alpha", poi un live del 2007 a San Paolo in Brasile, uno a Tokyo in Giappone nel 2008, fino a uno spettacolo del 2010 allo Shepherd's Bush Empire di Londra.



Il tastierista del supergruppo Geoff Downes dice: "Questa raccolta rappresenta alcuni dei nostri momenti dal vivo più belli e significativi.

Dal primissimo tour degli Asia nel 1982 all'Alpha tour dell'anno successivo fino a tre dei nostri numerosi 'Reunion' show. È stato un grande privilegio portare la musica degli Asia nei vari continenti e sentire il calore e il supporto dei fan di tutto il mondo. Noi ci auguriamo che ciò riporti grandi ricordi e ispiri altri ad apprezzare la musica degli Asia”.



Il cofanetto includerà delle illustrazioni originali di Roger Dean, che ha creato la maggior parte delle copertine degli album della band, oltre ad avere un libretto di 12 pagine con foto rare della band e delle note di copertina dall'esperto di Asia Dave Gallant.