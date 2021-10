Youssou N'Dour, contratto in esclusiva pluriennale con Universal Music Africa

La Youssou Ndour & TBI Publishing, società di edizioni controllata dalla stella della musica africana Youssou N'Dour, ha firmato un contratto pluriennale in esclusiva con Universal Music Africa, filiale di UMG aperta nel 2018 ad Abidjan, in Costa d’Avorio, che rappresenta oltre cinquanta artisti di lingua francese, spagnola e portoghese in tutto il continente: l’accordo sarà suggellato dalla pubblicazione di un nuovo album di studio della voce di “7 Seconds”, prevista per il prossimo 12 novembre.