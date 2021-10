Deezer lancia ‘Flow Moods’

Il servizio di streaming musicale francese Deezer ha lanciato una nuova funzione, battezzata Flow Moods, che permette agli ascoltatori di modellare le proposte di ascolto in base al proprio umore: definita come un “jukebox emotivo”, la nuova modalità sfrutta dati, algoritmi e suggerimenti degli editor per creare sequenze di brani personalizzate di nuovi brani. Per poter essere utilizzato “Flow Moods” - che prevede sei sequenze standard: “You & Me”, “Motivation”, “Chill”, “Melancholy”, “Focus” e “Party” - richiede che l’utente abbia ascoltato almeno 16 canzoni sul DSP.