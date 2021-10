Coldplay e Ed Sheeran insieme in concerto a Londra

I Coldplay ieri sera si sono esibiti allo Shepherd's Bush Empire di Londra di fronte a duemila persone in un concerto per lanciare il loro nuovo album, "Music Of The Spheres", che verrà pubblicato il 15 ottobre.



Durante lo show Chris Martin ha chiamato sul palco Ed Sheeran che si è unito ai Coldplay sulle note di "Fix You", classico della band britannica incluso nel disco del 2005 "X&Y" (leggi qui la recensione).

Il gruppo ha poi ricambiato la cortesia accompagnando il 30enne cantautore di Halifax su "Shape Of You" e "Shivers", suo ultimo singolo. Oltre a Ed Sheeran i Coldplay durante il live hanno ospitato anche la cantante .Fleur East.

A seguire la setlist del concerto:

‘Music Of The Spheres’

‘Higher Power’

‘Clocks’

‘Fix You’ (con Ed Sheeran)

‘Viva La Vida’

‘Adventure Of A Lifetime’

‘The Scientist’

‘Paradise’

‘Human Heart’ (con Fleur East)

‘People Of The Pride’

‘Yellow’

‘Shivers’ (Ed Sheeran)

‘Shape Of You’ (Ed Sheeran)

‘A Sky Full Of Stars’

‘Coloratura’