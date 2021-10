Censis, nel primo semestre del 2021 radiovisione in crescita del 4,7%

Il Censis ha pubblicato il secondo rapporto “La transizione verso la radiovisione”: secondo l’istituto di ricerca, nel corso del primo semestre del 2021 il formato che ha portato la radio sugli schermi televisivi è cresciuto, in termini di ascolti, del 4,7% rispetto all’ultimo rilievo effettuato nello stesso periodo del 2019. Complessivamente, i nostri concittadini che seguono saltuariamente la radiovisione sono 11 milioni: più di 5 milioni di spettatori, nell’ultimo anno e mezzo, hanno scoperto per la prima volta la radiovisione sugli schermi televisivi. Quelli che seguono i programmi radiofonici da device diversi da quelli tradizionali sono, in totale, più di 19 milioni.