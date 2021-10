Disco d'oro in Austria per l'italiano Stefano Cilio

Uscito prima dell'estate (ne abbiamo scritto qui), "Glance" di Stefano Cilio ha ricevuto il disco d'oro per le vendite in Austria. Cilio, che i lettori di Rockol conosconno per la sua collaborazione con la rubrica delle classifiche del sabato e come autore del libro "Mezzo secolo di ritornelli", ha pubblicato "Glance" a maggio: è una canzone a metà tra pop e dance che ha avuto un buon riscontro radiofonico in Italia, ma che soprattutto ha iniziato a fare bene all’estero. Austria, Finlandia, Grecia, Svizzera e Slovacchia sono solo alcuni degli Stati che hanno salutato positivamente l’uscita di “Glance”, in particolar modo la versione cantata uscita in luglio.