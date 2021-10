Queen, quattro 45 giri in vinile per collezionisti...

E' di questi giorni la notizia dell'apertura, a Londra, di un "pop-up store" dei Queen, cioè di un negozio interamente dedicato alla vendita di merchandising della band.

Sono stati realizzati quattro 45 giri in vinile, curati personalmente da Brian May e Roger Taylor, ognuno dei quali ha una facciata A con una hit e una facciata B con una "deep cut", cioè un brano meno noto, entrambi scritti da un membro della band.

Ogni copia dei singoli è numerata e firmata (a stampa) dal relativo musicista.

Il primo dei quattro 45 giri - con canzoni scritte da Roger Taylor - è stato messo in vendita lo scorso venerdì 8 ottobre, con "Radio Ga Ga" e "I'm in love with my car" - ed è immediatamente andato esaurito (è su vinile blu).

I prossimi usciranno nei prossimi venerdì; il 15 ottobre uscirà il 45 giri di Freddie Mercury, con "Somebody to love" e "You take my breath away" (su vinile giallo).

Il singolo di John Deacon uscirà il 22 ottobre, con "Spread your wings" e "One year of love" (su vinile verde).

Il quarto e ultimo uscirà il 29 ottobre, con due canzoni di Brian May: "We eill rock you" e "Sail away sister".

Ognuno dei quattro singoli ha una tiratura di 1000 copie, 500 in vendita nel pop-up store, 500 online sul sito ufficiale dei Queen.