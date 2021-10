Blackstone, confermato l’investimento in Hipgnosis

Hanno trovato conferma le indiscrezioni fatte trapelare da Bloomberg appena qualche giorno fa: Blackstone, uno dei fondi di investimento più potenti sul mercato finanziario globale, investirà un miliardo di dollari per la nascita di una nuova società editoriale collegata alla Hipgnosis di Merck Mercuriadis. Accanto alla nascita della nuova entità, che opererà nell’ambito del publishing musicale, Blackstone si impegnerà anche - investendo un capitale il cui esatto ammontare non è ancora stato specificato - nel supporto finanziario di Hipgnosis Song Management, altra società guidata da Mercuriadis un tempo nota come The Family (Music).