"The Beatles and India", in arrivo documentario e album

Rari filmati d'archivio, registrazioni e fotografie, testimonianze oculari e commenti di esperti, insieme a riprese effettuate in tutta l'India, ricostruiscono il viaggio compiuto nel 1968 da George, John, Paul e Ringo verso l'ashram himalayano del Maharishi Mahesh Yogi, alcune settimane durante le quali i Beatles scrissero o abbozzarono molte nuove canzoni poi incluse nel "White Album" e in album successivi. John Lennon e George Harrison iniziarono la loro permanenza il 15 febbraio, Paul McCartney e Ringo Starr il 20 febbraio; l'1 marzo Ringo tornò in Inghilterra, seguito il 26 marzo da Paul e il 12 aprile da George e Ringo.





In attesa dell'arrivo, a breve, anche in Italia del film, è stata annunciata l'uscita del disco "Songs Inspired By The Film The Beatles And India" (prevista per il 26 novembre 2021) contenente 19 canzoni, molte delle quali nate durante la permanenza dei Beatles in India nel 1968, reinterpretate da artisti indiani contemporanei.

Ad accompagnare l'annuncio ecco la pubblicazione di "Tomorrow Never Knows", interpretata dalla cantante indiana Kiss Nuka (scritta dai Beatles precedentemente al viaggio in India, e pubblicata su "Revolver" nel 1966, come anche "Love you to"), che segue le già diffuse "India India" e "Mother Nature's Son".







L'album presenta un cast di artisti indiani - Vishal Dadlani, Kiss Nuka, Benny Dayal, Dhruv Ghanekar, Karsh Kale, Anoushka Shankar, Nikhil D'Souza, Soulmate e molti altri - ognuno con un proprio stile musicale.

L'uscita fisica dell'album su CD e vinile includerà anche un disco bonus della colonna sonora del film, che è stata scritta dal compositore Benji Merrison e registrata all'Abbey Road Studio 2, a Budapest, in Ungheria, e a Pune, in India.

"Songs Inspired By The Film The Beatles And India" - TRACKLIST:

1. Tomorrow Never Knows – Kiss Nuka

2. Mother Nature's Son - Karsh Kale / Benny Dayal

3. Gimme Some Truth – Soulmate

4. Across The Universe - Tejas / Maalavika Manoj

5. Everybody's Got Something To Hide (Except Me And My Monkey) - Rohan Rajadhyaksha / Warren Mendonsa

6.

I Will - Shibani Dandekar / Neil Mukherjee.

7. Julia - Dhruv Ghanekar

8. Child Of Nature - Anupam Roy

9. The Inner Light - Anoushka Shankar / Karsh Kale

10. The Continuing Story Of Bungalow Bill - Raaga Trippin

11. Back In The USSR - Karsh Kale / Farhan Ahktar

12. I'm So Tired - Lisa Mishra / Warren Mendonsa

13. Sexy Sadie - Siddharth Basrur / Neil Mukherjee

14. Martha My Dear - Nikhil D'Souza

15. Norwegian Wood (This Bird Has Flown) - Parekh & Singh

16. Revolution - Vishal Dadlani / Warren Mendonsa

17. Love You To - Dhruv Ghanekar

18. Dear Prudence - Karsh Kale / Monica Dogra

19. India, India - Nikhil D'Souza

"Gimme some truth" è una canzone di Lennon poi inclusa nel suo alum da solista "Imagine"; è lo stesso Lennon ad aver raccontato che il primo spunto del brano gli venne in mente a Rishikesh. "India, India" è pure di Lennon, registrata nel 1980 ma pubblicata solo nel 2010 nel cofanetto "Signature Box". "Child of nature" è una versione primigenia di "Jealous guy" di John Lennon; "Martha my dear", di McCartney, è stata scritta in Inghilterra dopo il ritorno dall'India. "The inner light" fu registrata da George Harrison a Bombay prima del soggiorno nell'ashram.