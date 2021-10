Note Legali compie 15 anni: videointervista con Andrea Marco Ricci

Note Legali, l’Associazione di promozione sociale per la tutela del musicista, che festeggia nel mese di ottobre 2021 il quindicesimo anno di attività. Fondata a Bologna nel 2006 da un gruppo di giuristi-musicisti specializzati in diritto d'autore e legislazione dello spettacolo, in questi quindici anni è diventata la principale “union” italiana del settore.