L'imitazione polacca dei Maneskin di un attore di "Bridgerton"

Una nuova puntata del successo internazionale dei Maneskin. Dopo la cover in coreano di "Zitti e buoni" ecco quella in polacco. Il tutto è successo in TV, a "Your Face Sounds Familiar", che poi è la versione locale del format che da noi è "Tale a quale show" - sì proprio il programma di Carlo Conti dove settimane fa Damiano era stato intepretato da Alba Parietti.

Qua siamo oltre, se possibile: a replicare il frontman della band romana c'è Chris Cugowski, attore di 22 anni visto in "Bridgerton", la prima serie per Netflix di Shonda Rimes, la creatrice di "Grey's anatomy".

Qua sotto vedete un'immagine del suo trucco e la sua peformance, in italiano. A voi decidere se sia un omaggio riuscito, o se siamo ai confini del cringe...

se volete fare un confronto, ecco la versione di Alba Parietti