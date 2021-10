Primary Wave, partecipazione da 50 milioni di dollari alla società di Bing Crosby

La società di edizioni Primary Wave ha investito in quella che l’Associated Press ritiene “una stima al rialzo” - 50 milioni di dollari - nella HLC Properties Ltd, società che detiene il possesso degli asset di Bing Crosby: l’operazione porterà l’azienda fondata da Larry Mestel nel 2015 a beneficiare non solo dai diritti riferiti a migliaia di registrazioni - in studio e dal vivo - della storica voce di Tacoma, Washington, e di altri artisti, ma anche dei diritti sulle sue composizioni e sulle produzioni cinematografiche, televisive e radiofoniche alle quali ha contribuito nel corso della sua carriera. L’accordo, inoltre, copre anche una porzione dei diritti di sfruttamente di immagine.