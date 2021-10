Spotify in Italia rilancia sui podcast con Morgan

I primi sono stati The Jackal, ora arriva Morgan. Lo scorso febbraio Spotify aveva lanciato il primo podcast originale italiano della piattaforma, con il gruppo napoletano al debutto in concomitanza con il Festval: "Tutto Sanremo ma dura meno”. Nei mesi successivi erano arrivati titoli prodotti direttamente tramite i Spotify Studios, o co-prodotti con testate e agenzie specializzate come Chora Media e Will Media. Oggi la piattaforma ha annunciato un rilancio nel settore, con un evento in streaming dedicato ai nuovi titoli italiani. Tra questi c'è appunto Morgan, protagonista di “Ikaros, le ali di cera del rock”, realizzato assieme a Gli Ascoltabili, con puntate Mac Miller a Luigi Tenco, da Janis Joplin a Mia Martini a Amy Winehouse (protagonista della prima puntata, giovedì prossimo).