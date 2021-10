Rolling Stones, un'altra sorpresa in scaletta nei concerti americani

Il tour dei Rolling Stones sta compresibilmente attirando molta attenzione, sia perché è una delle macchine più rock a rimettersi in moto, sia perché è il primo tour senza il motore ritmico Charlie Watts, scomparso lo scorso 24 agosto all’età di ottant’anni.

La band sta ripagando questa attenzione con diverse sorprese in scaletta. Prima, ad un concerto privato al Gillette Stadium nel Massachusetts a fine agosto ha rispolverato un'oscura cover, "Troubles a' Comin" che farà parte della prossima ristampa di "Tatto You"; poi la decisione di non suonare "Brown Sugar". Quindi un'altra chicca, aggiunta alla setlist nella data dello scorso 9 ottobre, al Nissan Stadium di Nashville. Dopo avere eseguito su richiesta del pubblico "Dead Flowers", la band ha fatto spazio al consueto segmento con un paio di canzoni cantate da Keith Richards, che ha rispolverato "Connection", brano del 1967 di "Between the Buttons’": non veniva suonato dal novembre 2006: "È bello essere qua. È bello essere ovunque...", ha commentato Keef: qua sotto la performance

La band ha spiegato in una recente intervista che "Brown sugar" non viene suonata per le polemiche che il verso “Gold coast slave ship bound for cotton fields” potrebbe creare. Keith Richards ha spiegato:

“Ve ne siete accorti, eh? Non lo so, sto cercando di capire dove sia il problema. Non hanno capito che è una canzone sugli orrori della schiavitù? Ma stanno cercando di sotterrarla. Al momento non voglio entrare in conflitto con tutta questa merda. Ma spero che saremo in grado di resuscitare la canzone nella sua gloria a un certo punto durante il tour”.

ecco la scaletta della data di Nashville