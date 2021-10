La mamma ordinò a David Bowie di cantare con Bing Crosby

Era il 1977, Bing Crosby si trovava in Gran Bretagna così registrò lo speciale televisivo 'Bing Crosby's Merrie Olde Christmas' sul Natale in Inghilterra. Venne pensato di invitare in studio anche David Bowie. Gli autori si spinsero oltre e proposero a Bowie di cantare il classico natalizio "Little Drummer Boy". Il musicista inglese non si mostrò molto convinto, ma con i dovuti aggiustamenti acconsentì. Ecco quindi formata una inedita, quanto strana coppia, quella composta da David Bowie e Bing Crosby che registrò la canzone “Peace on Earth/Little Drummer Boy”.

La canzone venne pubblicata dalla RCA solo il 27 novembre 1982 ed è composta dai brani "The Little Drummer Boy", scritto nel 1941 da Katherine Kennicott Davis, e da "Peace on Earth", scritto appositamente da Ian Fraser, Larry Grossman e Alan Kohan per l'incisione di Bowie e Crosby. Sul lato B del 45 giri venne inserita "Fantastic Voyage", prima canzone in scaletta nella tracklist dell'album del 1979 di David Bowie "Lodger".

Un paio di anni fa, parlando con il quotidiano inglese The Sun, la figlia dell'interprete di “White Christmas”, Mary Crosby, a proposito di quella incisione ha ricordato che David Bowie aveva esternato molte riserve sul partecipare o meno a questo genere di operazione e che fu decisivo l'intervento della madre Peggy Burns per convincerlo a impegnarsi con la leggenda statunitense.

Queste le parole proferite da Mary Crosby: “David non avrebbe fatto lo spettacolo e sua madre disse, 'No, devi lavorare con Bing Crosby!'. Lei era una fan. Disse, 'Devi farlo!'."

A dirla proprio tutta, non solo la rockstar inglese aveva qualche dubbio sulla riuscita del duetto, anche la stessa Mary e il fratello Harry erano preoccupati data la grande differenza tra gli stili musicali dei due. Racconta ancora Mary: “Quando David entrò nello studio con sua moglie, entrambi indossavano lunghi cappotti di visone, erano truccati e avevano i capelli corti di un rosso acceso. Harry ed io ci guardammo l'un l'altro, 'Wow! Come potrà funzionare?'”.

E invece funzionò. Il brano venne registrato l’11 settembre 1977 agli Elstree Studios, nelle immediate vicinanze di Londra. Bing Crosby, purtroppo, morì poco più di un mese più tardi, all'età di 74 anni, il 14 ottobre 1977. Il caso volle che proprio il 14 ottobre 1977 David Bowie pubblicasse uno dei suoi album più noti, "Heroes".