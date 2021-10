Billy Corgan fa un concerto solista con le canzoni prima degli Smashing Pumpkins

Negli ultimi due fine settimana, come riporta Stereogum, il frontman degli Smashing Pumpkins Billy Corgan si è esibito in una serie di quattro matinée acustiche da solista nel suo negozio di tè Madame Zuzu's nel sobborgo di Highland Park a Chicago.

Il 54enne musicista statunitense ha chiamato questi spettacoli 'William Patrick Corgan Early Years 1985-1990', descrivendoli come "una serata unica e intima di storia e canzoni, mentre William Patrick Corgan esplora i suoi primi anni come musicista e cantautore con musica scritta tra il 1985-1990 quando era un artista alle prime armi in procinto di realizzare il suo primo album”.

Gli show hanno incluso una serie di canzoni della band goth rock in cui ha militato Corgan prima degli Smashing Pumpkins, i Marked, oltre ad alcuni tra i primi brani dei Pumpkins. Qui sotto potete vedere la scaletta e i video di quasi tutte le canzoni del concerto di ieri sera.

Setlist:

“Now That I Feel This Way”

“Pictures Of Phillip”

“First Curse”

“Mao Say Tongue #1”

“Ring Of The Shadow”

“The Dream”

“Mao Say Tongue #2”

“Pain”

“The Vigil”

“There It Goes”

“Jennifer Ever”

“With You”

“La Dolly Vita”