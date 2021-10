I Queen sul palco del Live Aid avevano un vantaggio

L'ultimo episodio della serie di video The Greatest dei Queen è relativa alla loro incredibile performance sul palco dello stadio di Wembley a Londra in occasione del Live Aid il 13 luglio 1985.

Nel video il chitarrista della band britannica Brian May dice: "Abbiamo avuto un vantaggio sleale. Noi avevamo fatto gli stadi del calcio. Freddie, in particolare, aveva imparato questo magico modo di coinvolgere tutti quanti. In un enorme stadio di calcio, poteva far sentire a tutti di essere in contatto”.May non ha nascosto che la band dubitava che gli ambiziosi piani del Live Aid di Bob Geldof avrebbero funzionato, dopo che lui chiese loro di partecipare durante una cerimonia di premiazione di un qualche premio. Ricorda il chitarrista dei Queen: "Geldof era pochi tavoli più in là, si avvicinò e disse, 'Che ne dite di fare questa cosa? Avremo questo e questo e questo'. Noi abbiamo detto, 'Oh sì, certamente', sai, pensavamo che fosse una cosa quasi impossibile da mettere insieme." Quando Geldof ha chiesto a May di impegnarsi nello spettacolo, lui disse, "Siamo tutti molto entusiasti di farlo".Il batterista dei Queen Roger Taylor sottolinea: "Ricordo di aver alzato lo sguardo e di aver visto l'intero posto andare completamente fuori di testa all'unisono, e di aver pensato, 'Oh, sta andando bene!'". E aggiunge ancora: "No, non fu una mossa per la carriera, ma ovviamente è un retropensiero di tutti”.Freddie Mercury disse che pensava che l'atmosfera del backstage sarebbe stata "caotica", in un'intervista prima del Live Aid. “Intendo dire, deve essere così, non siamo tutti bambini meravigliosamente bene educati. Ma questa sarà la parte bella, in realtà; ci saranno molti attriti e cercheremo tutti di superarci a vicenda".