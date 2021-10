Pink è l'artista donna più suonata in Gran Bretagna nel 21° secolo

Pink è stata nominata l'artista donna più suonata in Gran Bretagna del ventunesimo secolo.



In vista del National Album Day che cade il prossimo sabato, e punta il proprio focus sulle donne, la società di licenze musicali PPL ha elaborato i dati sull'utilizzo della musica nelle trasmissioni radiofoniche e sui canali televisivi del Regno Unito per compilare una classifica delle venti migliori musiciste.



Come detto, al primo posto si è insediata Pink, seguita da Madonna, e, via via, Katy Perry, Rihanna, Lady Gaga, Adele, Beyoncé, Kylie Minogue, le Little Mix e la scomparsa Whitney Houston a completare la top ten.

La interprete australiana Kylie Minogue, che quest'anno è l'ambasciatrice del National Album Day, ha dichiarato: "È un grande onore essere una delle artiste più suonate del Regno Unito del ventunesimo secolo ed essere in così buona compagnia. È per me strabiliante e sono davvero commossa di sapere che la mia musica continua ad essere apprezzata da così tante persone!".Peter Leathem, amministratore delegato di PPL, ha dichiarato: "Il National Album Day è una piattaforma fantastica per mostrare l'importanza del formato dell'album e la PPL è orgogliosa di far parte delle celebrazioni di quest'anno con la nostra classifica delle artiste più suonate del secolo. Questa classifica riunisce un'incredibile gamma di talenti che hanno inciso alcune delle musiche preferite del Regno Unito, inclusi alcuni degli album più grandi e influenti di tutti i tempi".Scorrendo la classifica dopo la decima posizione si trovano Taylor Swift, Dua Lipa, Christina Aguilera, Diana Ross e Ariana Grande. A seguire potete prendere visione della classifica completa delle prime venti posizioni.

1. P!nk

2. Madonna

3. Katy Perry

4. Rihanna

5. Lady Gaga

6. Adele

7. Beyoncé

8. Kylie Minogue

9. Little Mix

10. Whitney Houston

11. Taylor Swift

12. Sugababes

13. Kelly Clarkson

14. Dua Lipa

15. Ellie Goulding

16. Christina Aguilera

17. Diana Ross

18. Jess Glynne

19. Rita Ora

20. Ariana Grande