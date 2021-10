Crediamo sia un inedito della creators economy, ma non è un inedito per i Marillion, che hanno appena lanciato un progetto di crowdfunding con il quale chiedono ai loro fans di contribuire a raccogliere una cifra pari alle spese vive e non cancellabili che la band ha sostenuto in preparazione dell'imminente tour ‘The Light at The End Of The Tunnel’.