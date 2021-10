Concerti: i Bring Me The Horizon in Italia a febbraio

Il prossimo anno sarà segnato anche dal ritorno dal vivo nel nostro Paese dei Bring Me The Horizon.

La band britannica guidata da Oliver Sykes sarà in concerto in Italia il prossimo 12 febbraio 2022, quando si esibirà al Lorenzini District di Milano per una serata che vedrà salire sul palco anche la formazione statunitense degli A Day to Remember, il musicista americano Poorstacy e i Lorna Shore, gruppo deathcore del New Jersey.

I biglietti per il concerto saranno disponibile in prevendita, al prezzo di 45 euro più diritti di prevendita, dalle ore 10 del prossimo 13 ottobre. In casa i titoli di ingresso avranno un costo pari a 52euro più diritti di prevendita.

I Bring Me The Horizon, che hanno annunciato le date italiane del loro tour europeo con un post sui social, hanno dato alle stampe il loro ultimo lavoro discografico, "Post Human: Survival Horror”, nell’ottobre del 2020 e lo scorso 16 ottobre il nuovo singolo “Die4u”, a cui ha fatto seguito la collaborazione con Tom Morello sulla sua traccia “Let’s Get the Party Started” - anticipazione del disco del chitarrista dei Rage Agains the Machine, “The Atlas Underground Fire”, in uscita il 15 ottobre.