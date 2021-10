I Modà annunciano il nuovo album ‘Buona fortuna - Parte prima’

Attraverso un post condiviso sui loro canali social ufficiali i Modà hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album, “Buona fortuna - Parte prima”. Il disco, prodotto da Friends & Partners/licenza esclusiva Believe Artist Services, sarà disponibile in tutti i negozi tradizionali e negli store digitali dal prossimo 12 novembre, a distanza di due anni dal precedente “Testa o croce”.

“Iniziamo la settimana con una bellissima notizia: il 12 novembre uscirà il nostro nuovo album ‘Buona fortuna - Parte prima’”, ha scritto su Instagram la band di Kekko Silvestre, svelando la copertina del suo prossimo progetto discografico.

Il nuovo album di inediti del gruppo è anticipato dal singolo “Comincia lo show”, accompagnato dal video diretto da Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis per Double Vision – Film & More, di cui il cantante del gruppo ha detto: “‘Comincia lo show’ ha aperto la strada al nostro nuovo progetto discografico. È, secondo me, un brano che offre un nuovo orizzonte sonoro che spazia dalle contaminazioni elettroniche al pop-rock ma senza snaturare lo stile melodico-compositivo che contraddistingue da sempre il nostro DNA”. Parlando poi del testo, Silvestre ha aggiunto: “Facciamo musica pop, musica capace di attraversare tutte le generazioni, arrivare a molti ed è per questo che cerchiamo nei testi anche di dare, dove possibile, messaggi anche sociali”.

Il prossimo 2 maggio da Milano i Modà daranno il via al loro tour, recuperando le date annullate quest’anno a causa della pandemia. Ecco il calendario:

02 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano

(recupero del 1 ottobre 2021, del 28 marzo e del 18 dicembre 2020)

03 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano

(recupero del 2 ottobre 2021, del 29 marzo e del 19 dicembre 2020)

09 maggio, Arena di Verona, Verona

(recupero del 2 maggio 2020 e del 26 settembre 2021)

13 maggio, Palacatania di Catania

(recupero dell’8 ottobre 2021, recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020)

14 maggio, Palacatania di Catania

(recupero del 9 ottobre 2021, del 7 marzo e del 3 ottobre 2020)

17 maggio, Palasport di Reggio Calabria

(recupero del 12 ottobre 2021, del 17 marzo e del 6 ottobre 2020)

20 maggio, Palaflorio di Bari

(recupero del 15 ottobre 2021, del 13 marzo e del 9 ottobre 2020)

21 maggio, Palaflorio di Bari

(recupero del 16 ottobre 2021, del 14 marzo e del 10 ottobre 2020)

26 maggio, Palazzo dello Sport di Roma

(recupero 19 ottobre 2021, del 20 marzo e del 12 dicembre 2020)

28 maggio, Pala Sele di Eboli (SA)

(recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020)