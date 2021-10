Genesis Piano Project, il video della cover di "Firth Of Fifth”

Le rielaborazioni per piano di repertorio pop e rock sono da diversi anni una tradizione interessante, ma questo progetto arriva con tempismo interessante: il tour di addio/ritorno dei Genesis è storia di questi giorni, pur tra difficoltà, rinvii e spostamenti.

E in questi giorni esce ance "Genesis Piano Porject", album inciso da Adam Kromelow e Angelo Di Loreto, che poi è scomparso lo scorso ottobre. Il disco è stato inciso con due pianoforti acustici: Kromelow e Di Loreto lo hanno registrato tra le pareti della Charterhouse School a Goldaming, nel Regno Unito, il colleggio dove Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford e Anthony Phillips diedero vita a Genesis. È stato pensato come un vero e proprio tributo completo ai Genesis e Kromelow, che sta portando avanti il progetto, ha raccontato a Rockol.

Io e Angelo ci siamo conosciuti durante gli anni di studio alla Manhattan School of Music, lui ancora non conosceva bene i Genesis e fui io a presentargli la loro musica. Durante l’ultimo anno iniziammo a suonare le loro canzoni e ci venne l’idea di riarrangiarle per due pianoforti acustici. A quel tempo il nostro sogno non era nulla di più che suonare davanti a qualche amico ad una recita, soltanto per il puro piacere di suonare le canzoni dei Genesis. Ma col tempo continuammo ad esplorare la musica della prog band britannica e iniziammo ad esibirci in giro per l’America e in Europa. Fu nel luglio del 2018 che decidemmo di registrare questo album di debutto presso la Charterhouse School a Godalming, Regno Unito, ovvero il collegio dove Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford e Anthony Phillips diedero vita a Genesis.

Inizialmente avevamo deciso di pubblicare l’album nel 2020, insieme con un tour, ma ovviamente la pandemia ha rovinato il piano. Successivamente purtroppo, nell’ottobre dello stesso anno, Angelo è venuto a mancare prematuramente e mi spezza il cuore pensare che lui non sia qui con me per la pubblicazione, so quanto andasse fiero del lavoro e quanto desiderasse farlo ascoltare a tutti quanti. Significa molto per me che attraverso quest’album, il suono del suo pianoforte porterà allegria per molti anni ancora.

Adam ha realizzato pero Rockol questa versione di "Firth Of Fifth”

Adam Kromelow presenterà l’album dal vivo con tre date