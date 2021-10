Bandsintown lancia una community per artisti

Bandsintown, piattaforma nata nel 2007 per segnalare spettacoli di musica dal vivo sfruttando le funzioni di geolocalizzazione, ha aperto una community dedicata ad artisti e addetti ai lavori del settore del live promoting: l’hub, battezzato Bandsintown Artist Community, è accessibile tramite il log-in standard del sito, e si propone di mettere in contatto musicisti, manager e organizzatori per “parlare di tour, marketing, live streaming e altro, oltre che condividere consigli, ottenere feedback e creare connessioni”.