Kiss: Gene Simmons sfiora la caduta sul palco all’inizio di un concerto

Lo scorso 9 ottobre i Kiss si sono esibiti a Tampa, in Florida, per una data della loro ultima tournée, "End of the road”, che il prossimo 11 luglio farà tappa all’Arena di Verona e che nel 2023 vedrà la band statunitense mettere la parola "fine" alla sua storia lunga cinquant’anni.

Lo show dello scorso sabato verrà ricordato da Gene Simmons come il concerto in cui ha sfiorato la caduta sul palco proprio all’inizio del live. Come testimoniato da alcuni video dello spettacolo pubblicati in rete, Paul Stanley e compagni hanno aperto il concerto con uno dei loro brani più famosi, “Detroit rock city” tratto dal loro album del 1976 “Destroyer”, mentre ogni componente della formazione di New York è stato calato sul palco su delle piattaforme giganti. Mentre quelle su cui si trovavano Paul Stanley e Tommy Thayer sono state abbassate senza problemi, la piattaforma di Simmons si è leggermente inclinata da un lato rischiando di far perdere l’equilibrio al musicista. Nonostante la difficoltà di mantenersi in piedi dell’artista, la struttura è stata infine abbassata nel modo corretto per consentire al bassista e cantante di scendere senza incorrere in alcun incidente.

Gene Simmons non è nuovo a disavventure sul palco durante un concerto dei Kiss. Nel 2016, per esempio, il co-fondatore del gruppo newyorkese è caduto all’indietro sul palco durante uno show a Bozeman (Montana) sulle note di “Rock and roll all nite”.

Il prossimo novembre i Kiss pubblicheranno uno speciale cofanetto per celebrare i 45 anni dalla uscita di “Destroyer”.