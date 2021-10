Bob Dylan, che ha portato beneficio all'umanità

Nel suo testamento l'inventore/industriale svedese Alfred Nobel, forse per essere ricordato come generoso filantropo scrisse, come riporta Wikipedia, quanto segue: "Io, Alfred Bernhard Nobel, dichiaro qui, dopo attenta riflessione, che queste sono le mie Ultime Volontà riguardo al patrimonio che lascerò alla mia morte. [...] La totalità del mio residuo patrimonio realizzabile dovrà essere utilizzata nel modo seguente: il capitale, dai miei esecutori testamentari impiegato in sicuri investimenti, dovrà costituire un fondo i cui interessi si distribuiranno annualmente in forma di premio a coloro che, durante l'anno precedente, più abbiano contribuito al benessere dell'umanità."

Veniamo a noi... Bob Dylan e il Premio Nobel per la letteratura. Una candidatura quella del cantautore nativo di Duluth che puntuale da molti anni veniva invocata da più parti come un giusto riconoscimento a una carriera, in primo luogo, certamente musicale ma – sfidiamo chiunque a sostenere il contrario – anche e soprattutto letteraria.

Perchè i testi delle sue canzoni sono letteratura. E se esiste qualcuno che ha influito nel profondo della società con i suoi scritti, da sessanta anni in qua, questo è Bob Dylan. L’accademia svedese cinque anni fa, il 13 ottobre 2016, lo volle premiare e ce ne rallegriamo molto oggi come allora. Festeggiamo quindi Bob Dylan, che ha dato lustro alla musica, proponendo, a seguire, una breve lista delle sue canzoni più conosciute e significative.

“Blowin’ in the wind”

“Like a rolling stone”

“The times they are a-changin’”

“Knockin’ on heaven’s door”

“Mr. tambourine man”

“Hurricane”

“Lay lady lay”

“Don’t think twice it’s all right”

“Tangled up in blue”

“I shall be released”

“All along the watchtower”

“Forever young”