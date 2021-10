USA, durante la pandemia boom di 'chitarristi da lockdown'

Non solo cucina e fitness casalingo: le limitazioni agli spostamenti adottati dal governo americano durante le fasi più critiche della pandemia da Covid-19 hanno lasciato in dote al mercato degli strumenti musicali 16 milioni di nuovi chitarristi. Secondo uno studio alla quale hanno collaborato l’agenzia YouGov e Fender, uno dei marchi più popolari sul mercato degli strumenti musicali a livello internazionale, condotto su un campione di oltre diecimila cittadini americani, i nuovi adepti dello strumento reso immortale da leggende come Jimi Hendrix, Jimmy Page e David Gilmour le nuove leve hanno tra i 13 e i 64 anni, con un netta predominanza - poco meno di tre quarti del totale - della fascia compresa tra i 13 e i 34 anni.