5 Seconds of Summer, nuovo contratto globale con BMG

La band australiana dei 5 Seconds of Summer ha siglato un nuovo accordo discografico su scala mondiale con BMG: la band - che ha pubblicato il suoi primi tre album per la controllata di UMG Capitol e la più recente fatica in studio, “Calm” del 2020, sempre per un’etichetta della galassia di Universal Music, Interscope - ha firmato l’accordo in vista della pubblicazione di un nuovo album, i cui dettagli non sono ancora stati resi noti.