Julian Casablancas: ‘Ho sempre voluto essere negli Arctic Monkeys’

La prima traccia dell’ultimo album in studio degli Arctic Monkeys, “Star Treatment”, si apre con Alex Turner che canta: “I just wanted to be one of The Strokes / Now look at the mess you made me make" ("Volevo solo essere uno degli Strokes / Adesso guarda che casino mi hai fatto combinare”). Ora, a distanza di oltre tre anni dall’uscita di quel disco della formazione di Sheffield, “Tranquility Base Hotel & Casino” del 2018, sembra arrivare risposta a quella canzone direttamente dal leader degli Strokes Julian Casablancas.

Il frontman della band di “Is This It” ha condiviso sui propri canali social un’immagine in cui viene ricreata la copertina del primo disco degli Arctic Monkeys, “Whatever People Say I Am, That's What I'm Not” del 2006. Nella “nuova versione” dell’artwork proposto su Instagram da Casablancas, si vede il frontman degli Strokes fumare una sigaretta imitando la posa di Chris McClure - un amico di Alex Turner e soci e cantante dei Violet May - ritratto nella copertina originale. Nell’immagine pubblicata da Julian Casablancas viene anche sostituita la scritta “Arctic Monkeys” con un’adesivo con “The Strokes”.

Il post pubblicato sui social dal leader della band newyorkese, riportato più avanti, è accompagnato da una didascalia in cui si legge: “Lol - ho sempre voluto essere negli Arctic Monkeys”.

La rivisitazione della copertina di “Whatever People Say I Am, That's What I'm Not” proposta da Julian Casablancas è stata ricondivisa su Twitter da Chris McClure, che ha scritto: “Chiunque mi conosca saprà del mio amore per gli Strokes. Quindi, quando ho visto Julian Casablancas postare una foto che finge di essere me. Che follia!”

Anyone who knows me will know of my love for The Strokes. So when I see @Casablancas_J posting a photo pretending to be me. It's reeeeaaaalllllly mad!!!!! 😭 pic.twitter.com/4rwgj1SUmN — Chris McClure (@chrismcclure86) October 10, 2021

Mentre gli Strokes la prossima estate seguiranno in tour i Red Hot Chili Peppers per la loro serie di concerti negli Stati Uniti, degli Arctic Monkeys - che lo scorso anno hanno dato alle stampe il disco live “Live at the Royal Albert Hall” - è atteso il ritorno sulle scene discografiche, soprattutto dopo che nei mesi scorsi sono emerse in rete indiscrezioni secondo cui Alex Turner e compagni sarebbero impegnati a finalizzare quello che potrebbe essere il loro settimo album in studio.