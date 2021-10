È cominciato il toto-nomi per Sanremo 2022

Il toto-nomi: uno degli sport preferiti dell'Italia, sia di stampa che di pubblico. Tanto in politica (quello sul successore di Mattarella, da eleggere nel 2022, va avanti già da mesi) quanto nello sport (basta vedere le discussioni che genera il calciomercato). E poi, ovviamente lo spettacolo: i cast e i presentatori di questo o quel programma generano anticipazioni e (spesso presunti) scoop e dietro le quinte. Si è provato ad applicare questa peculiare forma di racconto anche ad Eurovision (sia sulla scelta dellà città, sia sui presentatori, che però nello show contano molto meno), ma il re indiscusso del toto-nomi rimane il Festival di Sanremo.

Ed eccoci: siamo ad ottobre, e si ricomincia: Amadeus si è ufficialmente insediato ad agosto per la terza volta; poco meno di un mese fa è arrivato il regolamento per i giovani (che avranno la loro finale a dicembre, come nel 2018 con Baglioni); a breve dovrebbe arrivare il regolamento per i Big, che dovrebbero essere 24.

E sarà complicato, per Amadeus scegliere: da cosa si sente dire tra gli addetti ai lavori, c'è la fila fuori dalla porta del direttore artistico per partecipare. "Quest'anno sarà tosta entrare nel cast", abbiamo spesso sentito dire in modo informale parlando con artisti, manager e discografici. Il Sanremo 2022 è visto come quello della vera ripartenza, con la possibilità di far seguire tour a piena capienza e con l'incentivo degli ottimi risultati di classifica ottenuti da diversi partecipanti in gara nel 2021.

Oggi sul Messaggero c'è un primo riassunto delle voci che circolano sui nomi papabili in gara. A partire da Elisa, che tornerebbe oltre 20 anni dopo la vittoria del 2001 con "Luce", ma questa volta assieme ad Rkomi. Tra gli altri nomi, che secondo il quotidiano romano sarebbero al vaglio di Amadeus, ci sarebbero Loredana Bertè, Tommaso Paradiso e Blanco. Quest'ultimo sarebbe uno dei giovani pronti a sbarcare direttamente tra i big forti del successo di classifica e sulle piattaforme delle loro canzoni: con lui tra i papabili Ariete a Anna, Alfa Il Tre e Aka7even.

In quota più adulta, Renga, Masini, Gianluca Grignani, Giusy Ferreri, Dolcenera, Simona Molinari e Carmen Consoli, che presentando l'album "Volevo essere una rockstar" aveva detto che ci sarebbe tornata volentieri. Possibile un ritorno degli Zen Circus e anche dei Marlene Kuntz, scrive il Messaggero, così come di Zero Assoluto, Kolors, Boomdabash, Giovanni Caccamo, nonché di Eugenio in via di Gioia (già in gara tra i giovani, ma arriverebbero tra i big con Elio) e di Paolo Jannacci con Stefano Massini. Tra i debutti a Sanremo, il Messaggero parla di Mannarino e l'Orchestraccia, band romana che ha appena debuttato sulla piattaforma RaiPlay, La nottataccia).

Insomma: il toto-nomi è appena cominciato, allacciate le cinture.